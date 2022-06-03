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Карта боевых действий в Украине 3 июня: где идут бои на 100-й день войны

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В сети можно отслеживать развитие боевых действий в различных областях Украины в реальном времени. Для этого создана постоянно обновляющаяся онлайн карта боевых действий в Украине.

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На карте можно отследить ход боевых действий в Украине с 19 марта 2022 года.

Известно, что данные для актуализации информации на карте боевых действий принимаются несколько источников: сообщений Генштаба и из отчетов областных военных администраций.

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«Мы собрали данные из открытых источников, таких как сообщения Генштаба и отчеты областных военных администраций, которые обнародуются каждый день. Мы не указываем конкретные позиции – обозначаются только населенные пункты, упомянутые в этих отчетах. Это ориентировочные данные, ведь четкой линии фронта в нынешней войне нет, а ситуация на поле боя изменчива и может отличаться от официальных сообщений. Эта карта дает только общее представление, и если вы живете в местности, к которой приближаются бои, НЕ СТОИТ ориентироваться на эту карту при принятии решения об эвакуации», — сообщают авторы карты.

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На карте боевых действий есть цветные метки. Что они означают:

  • голубым – позиции ВСУ
    красным – позиции рф
    желтым – заброшенные позиции рф
    бордовым – абстрактные «места боевых действий»

«Точка означает контроль над населенным пунктом или его окрестностями (из сведений ГШ ВСУ и ОВА, если не указано иное)».

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Кликайте на точки, чтобы получить больше информации – по некоторым населенным пунктам вы увидите в окне слева, кроме названия, описание событий или ссылку на новость.

Отметим, что есть еще одна карта боевых действий

от Institute for the study of war и CTP.

Вы можете выбрать карту, которой вам удобнее пользоваться, чтобы отслеживать ход военных действий в разных частях страны.

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