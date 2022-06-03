Испания выпустила почтовую марку с флагом Украины

Испания выпустила почтовую марку в поддержку Украины

Об этом сообщает сайт испанской государственной почтовой компании.

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Correos выпустила марку в поддержку Украины в борьбе с российским вторжением. Марка будет называться «Испания из Украины». Ее выполнили в сине-желтых цветах. Также на ней изобразили сердце и логотипы почтовых операторов обеих стран – Correos и Укрпочты.

— Синие и желтые цвета, также присутствующие на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего от жестоких последствий войны, — отметили в Correos.

Марку ввели в обращение 30 мая. Стоимость набора с 5 марками — 8,75 евро (около 275 гривен).

Компания Correos отметила, что с начала полномасштабного российского вторжения уже неоднократно участвовала в помощи украинцам. В частности, помогла отправить лекарства и продукты из Севилья во Львов, а также двумя авиарейсами доставила более 40 тонн помощи в польский город Жешув.

Напомним, что Укрпочта также выпускала несколько марок в поддержку Украины в войне с россией: «Русский военный корабль», «Русский военный корабль… ВСЬО!» та «Пес Патрон», продажи которой еще только ожидаются.

Фото — correos.com

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