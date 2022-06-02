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Упростили процедуру усыновления детей в Украине

Упростили процедуру усыновления детей в Украине

Теперь в Украине можно будет усыновить детей через упрощенную процедуру. Правительство Украины приняло решение, разработанное Министерством социальной политики. Над ним работали по инициативе Дарьи Герасимчук, советницы уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.
По данным Минсоцполитики, сейчас в Украине около 17 тысяч детей, нуждающихся в семье, и только около тысячи желающих усыновить ребенка.

«В результате широкомасштабной войны россии против Украины количество таких детей может возрасти. Поэтому популяризация и разъяснительная работа по усыновлению важны. Усыновить или взять ребенка в семью должно превратиться из индивидуального подвига в общественную норму», – отметили в Минсоцполитике.

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Получить первичную консультацию по усыновлению теперь можно будет как во время личного приема, так и онлайн. По результатам консультации человек сможет либо убедиться в своем желании и способности быть усыновителем, либо выбрать другую форму семейного воспитания (опеку, приемную семью, детский дом семейного типа, семью патронатного воспитателя), либо сделать вывод о преждевременности своего решения.

Заявление на усыновление можно подать не только в бумажной форме, но и в электронной. Это можно сделать в личном кабинете на Едином государственном вебпортале электронных услуг: прикрепить необходимые документы, сгенерированные из разных баз данных, государственных реестров и информационных систем.

Справка о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будет одновременно предоставляться как человеку, так и соответствующей службе по делам детей, поэтому его не нужно будет «доносить» самостоятельно.

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