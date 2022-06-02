Что взять с собой на войну? Собираем тревожный чемодан для военного

В связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины 3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Он определил очередь призыва резервистов украинской армии призывного возраста от 18 до 60 лет. Сейчас в Украине началась вторая волна мобилизации. А потому мужчинам стоит позаботиться о себе и собрать военный тревожный чемодан заранее.

Что положить в тревожный чемоданчик для военного?

Related video

Комплектация тревожного чемодана военнослужащих утверждается в большинстве случаев приказом местного руководителя в месте прохождения военной службы.

Общий список вещей, входящих в комплектацию тревожного чемодана военнослужащих включает следующие предметы:

Жетон с указанием личного номера (именная бирка)

Индивидуальные средства защиты

Карта района, города, области

Набор простых карандашей и автоматических ручек

Паспорт сотрудника, пропуск, удостоверение, водительские права, другие документы (при необходимости)

Линейка командирского типа

Компас

Нож (складной)

Изменение комплекта вещей

Носки, иглы, нити, платки носовые

Набор продуктов питания на семьдесят два часа

Туалетные и столовые приборы

Свеча, фонарик, спички

Конверты, записная книжка

Мобилизация 2022 — Украина: как проходит обучение военных и ответы на часто задаваемые вопросы

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут

Что еще положить в тревожный чемодан военного?

Также стоит позаботиться и о дополнительных вещах, которые можно положить в тревожный чемодан военного. Важно иметь с собой: