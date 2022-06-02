Что украинцы смотрят на YouTube во время войны

Люди устали от непрерывного потока тяжелых новостей и все активнее интересуются развлекательным контентом, чтобы психологически разгрузиться

После полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину тренды YouTube резко изменились. С 24 февраля люди смотрели преимущественно новости о войне. Впрочем, со временем тенденция пошла на убыль — информативный контент уступил место развлекательному. Почему так произошло, и что сейчас украинцы активно смотрят на YouTube, рассказал директор по монетизации контента Starlight Digital Роман Балинский.

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— С 24 февраля лента трендов практически на 100% была наполнена новостями о войне. Но эти новости в большинстве своем были с российских YouTube-каналов. Вражеская пропаганда была готова к этому, ведь их контент пичкал граждан Украины своими нарративами еще с 2014 года. Они не гнушались ни накруткой трафика, ни использованием так называемых ботоферм. Конечно, мы это видели и обращались в Google. Совместными с украинскими волонтерами и руководством страны усилиями заблокировано очень много таких каналов, а также отключена монетизация в россии, — отметил Роман. — После этого ситуация резко изменилась, и украинцы начали получать качественную и правдивую информацию из надежных украинских источников.

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В то же время украинские пользователи стали интересоваться развлекательным контентом. Люди устали и нуждались в психологической разгрузке.

— Пользователи стали более активно смотреть сериалы и шоу. Более того, спрос на украинское вырос и продолжает расти. В январе мы создали канал «Українське кіно», где публикуем сериалы и фильмы Starlight Media. После начала войны этот канал показал рост в 10 раз по просмотрам, – рассказал Балинский. — Также мы возобновили публикацию архивного контента, что позволило поддержать активность в отсутствие премьер. Если же говорить именно о Новом канале на YouTube, то зрители выбирают архивный развлекательный контент и в комментариях иногда спрашивают о премьерах любимых проектов. В этот сложный период очень приятно видеть такие комментарии поддержки.

К слову, теперь каждый желающий может приобщиться к сообществу Нового канала! Специальные иконки, эмодзи, обои и упоминания в видео – все это можно получить, став спонсором YouTube-канала Нового по ссылке.