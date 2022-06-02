Бесплатная консультация врача: номера телефонов украинских медиков

Даже во время военного положения наши граждане нуждаются в медицинском лечении и врачебной поддержке. Но конечно, возможность пойти к врачу есть далеко не у всех — потому, что Россия варварски вторглась на территорию Украины и объявила нам войну.

Как не стать жертвой дезинформации: 10 советов

Related video

Именно поэтому врачи Регионального медицинского центра ООО «Экомет» предоставляют бесплатные онлайн консультации всем нуждающимся. Обратиться за консультацией ты можешь по следующим номерам телефонов (врачи для удобства указаны по специальностям):

врач гастроэнтеролог 063-327-20-95 Картавцева Екатерина Дмитриевна

врач гастроэнтеролог 093-991-14-02 Тарасенко Светлана Станиславовна

врач гастроэнтеролог детский 068-606-95-91 Емельянцева Елена Константиновна

врач гинеколог 068-795-55-52 Байрамова Лейла Гамлетовна

врач гинеколог 093-643-83-73 Белан Елена Анатольевна

врач гинеколог 099-370-13-14 Сотник Наталья Леонидовна

врач гинеколог 050-555-23-12 Ермакова Юлия Юрьевна

врач гинеколог, гинеколог детского и подросткового возраста 095-318-79-21 Шимбарева Татьяна Анатольевна

врач дерматовенеролог 095-086-77-65 Пенская Маргарита Олеговна

врач дерматовенеролог 066-222-91-22 Родоманченко Александр Анатольевич

врач дерматолог детский 050-109-42-94 Чирва Виктория Борисовна

врач эндокринолог детский 050-300-42-17 Веселова Галина Николаевна

врач эндоскопист 050-946-60-92 Дубров Кирилл Юрьевич

врач кардиолог 050-833-30-95 Кан Елена Александровна

врач кардиолог 066-709-31-03 Переверзева Диана Васильевна

врач кардиолог, терапевт 066-486-34-70 Юрченко Татьяна Константиновна

врач невропатолог 067-881-95-00 Золотарева Анна Сергеевна

врач невропатолог 067 -789-96-03 Спицина Мария Михайловна

врач нефролог детский 099-044-52-92 Облако Наталья Викторовна

врач ортопед-травматолг детский 067-949-22-31 Чикрижова Анна Александровна

врач отоларинголог 066 765-12-38 Голобородько Елена Николаевна

врач отоларинголог 066-291-28-83 Цокарева Елена Анатольевна

врач отоларинголог 093-955-20-80 Бычкова Наталья Сергеевна

врач отоларинголог детский 050-644-87-18 Дудник Наталья Павловна

врач отоларинголог детский 097-930-81-22 Лазарева Татьяна Анатольевна

врач офтальмолог 097-320-19-91 Боева Юлия Юрьевна

врач офтальмолог 063-243-85-56 Ахмедова Шехла Азадовна

врач педиатр 099-069-33-57 Дикая Валентина Николаевна

врач педиатр 095-359-72-75 Беда Людмила Александровна

врач педиатр 050-867-33-94 Третьяк Татьяна Александровна

врач пульмонолог, терапевт 050-749-84-94 Горленко Наталья Васильевна

врач пульмонолог, терапевт 066-412-12-83 Смоляник Екатерина Юрьевна

врач ренгенолог 097-832-76-12 Бобловская Анна Викторовна

врач ренгенолог 067-514-25-80, 099-417-83-72 Лысенко Наталья Сергеевна

врач ренгенолог 066-113-83-90 Ковалев Николай Евгеньевич

врач сердечно-сосудистый хирург 050-252-49-93 Арцибушев Александр Юрьевич

врач стоматолог-терапевт 099-629-29-14 Кириллова Наталья Евгеньевна

врач стоматолог детский 096-297-35-31 Плетнева Оксана Олеговна

врач терапевт, кардиолог 095-389-76-47 Шевченко Андрей Александрович

врач терапевт 066-020-44-31 Прейс Татьяна Владимировна

врач терапевт 096-405-87-89 Довгаль Светлана Васильевна

врач терапевт 066-956-33-07 Конотоп Анна Викторовна

врач терапевт (врач Узд) 095-150-41-11 Арап Надежда Дмитриевна

врач уролог 099-940-57-69 Борзов Владимир Михайлович

врач уролог 050-192-54-26 Ототюк Ольга Васильевна

врач хирург 050-325-88-29 Бычков Александр Сергеевич

врач хирург 050-300-22-73 Чеботарев Александр Сергеевич

врач хирург, маммолог 066-002-91-59 Мельник Дарья Юрьевна

врач хирург, проктолог 096-964-92-38 Штонда Александр Валентинович

Фото iStock

Читай также:

Как вести себя на блокпостах: важна информация для украинцев

Что делать во время обстрелов и залпового огня