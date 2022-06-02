Новый канал>Новости

Бескидский тоннель не задели: новые подробности удара на Львовщине

Бескидский тоннель не задели: новые подробности удара на Львовщине

Ракетный удар россиян не нанес ущерб Бескидскому тоннелю во Львовской области

Информацию о повреждении опроверг глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.

Related video

— Информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности, — написал он в телеграмме, но подтвердил, что российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге.

Пострадавших среди железнодорожников нет. Степень повреждения инфраструктуры выясняется. Александр Камышин добавил, что из-за ракетного удара задерживаются три пассажирских поезда. Они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

Напомним, поздно вечером 1 июня, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о ракетном ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. А советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российские войска атаковали крылатыми ракетами Бескидский железнодорожный тоннель в Стрыйском районе Львовщины. По его словам, цель атаки – «попробовать нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки горючего и оружия от союзников».

Фото — Getty Images

Читай також:

Почему не удалось спасти «Мрію» и кто в этом виноват 

Белый дом предоставит Украине только оборонное оружие. Что ответил Зеленский? 

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь