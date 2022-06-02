Бескидский тоннель не задели: новые подробности удара на Львовщине

Ракетный удар россиян не нанес ущерб Бескидскому тоннелю во Львовской области
Информацию о повреждении опроверг глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.
— Информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности, — написал он в телеграмме, но подтвердил, что российские войска в очередной раз ударили по железнодорожной инфраструктуре на Львовской железной дороге.
Пострадавших среди железнодорожников нет. Степень повреждения инфраструктуры выясняется. Александр Камышин добавил, что из-за ракетного удара задерживаются три пассажирских поезда. Они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.
Напомним, поздно вечером 1 июня, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о ракетном ударе по объекту транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. А советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российские войска атаковали крылатыми ракетами Бескидский железнодорожный тоннель в Стрыйском районе Львовщины. По его словам, цель атаки – «попробовать нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки горючего и оружия от союзников».
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