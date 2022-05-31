Гражданам Мариуполя начали оформлять российские паспорта

В Мариуполе оккупанты начали процедуру приема документов для получения российских паспортов

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал, как происходит процесс выдачи паспортов.

– Для этого мариупольцы должны сначала получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в городе Новоазовск, в так называемую миграционную службу, так называемой «ДНР». Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но мы можем констатировать, что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации. Активную, – рассказал Андрющенко.

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