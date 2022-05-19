Таролог рассказала о ближайшем будущем Дмитрия Гордона

Что ждет журналиста в течение нескольких месяцев, Новый канал выяснил вместе с экспертами

На YouTube Нового канала вышел уже третий выпуск рубрики «Досье». Героем проекта на этот раз стал украинский журналист Дмитрий Гордон. Малоизвестные факты из его биографии и личной жизни, карьерные взлеты и падения, характеристика личности от профессионального астролога – все это собрано в одном ролике.

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В частности, эксперт Нового канала с помощью тарологического расклада выяснила, что ждет Дмитрия Гордона в ближайшем будущем. По ее словам, уже этим летом украинцы увидят журналиста со стороны, которую он еще никогда не показывал.

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– Вселенная наделила Дмитрия высоким положением и уважением в обществе, а также способностью концентрироваться на целях и мотивировать других «делать, как я». Это очень важные качества, – отметила эксперт Нового канала, гадалка и таролог Каролина. – Что касается ближайшего будущего Гордона, карты говорят, что летом 2022 года он проявит еще одну свою грань. Скорее всего, его «перерождение» мы увидим в виде нового проекта, на реализацию которого он направит все свои силы.

Но и это еще не все. Эксперт также объяснила, почему Дмитрий Гордон несколько раз женился и разводился. Оказывается, журналисту это было предначертано. Подробности – в видео!

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