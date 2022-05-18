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Как очистить воду в домашних условиях

Как можно самостоятельно очистить воду из крана в домашних условиях

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину гуманитарная ситуация в некоторых регионах и городах становится все сложнее. К сожалению, люди не всегда имеют доступ к чистой питьевой воде, поэтому стоит разобраться с тем, как очистить воду в домашних условиях. Советами по этому поводу поделилась Львовская ОГА на странице Facebook.

Существует несколько способов для очищения воды в домашних условиях, о них рассказываем дальше.

Первый – прокипятить воду

Этот совет актуален, если вы находитесь дома или иногда имеете доступ к дому.

С увеличением температуры большинство бактерий и вирусов погибают, но для желаемого результата процедура должна длиться хотя бы 5-10 минут, — объясняют в ОГА.

В укрытии прокипятить воду можно с помощью кипятильника.

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Второй способ – замораживание

Он работает из-за физических особенностей воды. В этом случае без холодильника не обойтись. На заморозку требуется время — в среднем несколько часов, в зависимости от объема и мощности морозильной камеры.

Когда примерно половина воды превратится в жесткую субстанцию, пробейте лед сверху и вылейте «грязный остаток».

Размороженную воду лучше выпить в течение 10 часов, по другому она теряет структурированные полезные характеристики.

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Третий способ – очистка воды с помощью угля

Для этого понадобятся обычные таблетки черных углей, которые есть в любой аптечке.
Уголь помогает адсорбировать некоторые органические соединения, окислители, неприятный запах и привкус.

Чтобы очистить воду, измельчите уголь и замотайте его в марлю или вату, чтобы пыль не проникла в очищенную воду. Некий «мешочек» с углем окуните в воду и оставьте на ночь.

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