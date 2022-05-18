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Эвакуация с завода Азовсталь: как проходит гуманитарная операция по спасению военных в Мариуполе

Эвакуация с завода Азовсталь: как проходит гуманитарная операция по спасению военных в Мариуполе

Гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается

Она началась в понедельник, 16 мая. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

— В интересах сохранения жизней вчера эвакуировали 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на русских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо, – написала Верещук.

Пресс-служба Нацгвардии обнародовала фото раненых бойцов, которых удалось вывезти из «Азовстали».

16 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведке, а также переговорной группе, Международному комитету Красного Креста и ООН он надеется, что удастся сохранить жизнь наших ребят.

– Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек, – сообщил Зеленский.

Также командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание, и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.

Кроме того, по информации Reuters, вечером, 16 мая, из «Азовстали» выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками. Куда направились автобусы, пока неизвестно.

Эвакуация с завода Азовсталь: как проходит гуманитарная операция по спасению военных в Мариуполе

В Генштабе сообщили, что 53 тяжелораненых военнослужащих из Азовстали доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДЛО). Еще 211 защитников через гуманитарный коридор эвакуировали в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена.

Также Центр противодействия дезинформации Украины пишет, что сейчас российская пропаганда всячески пытается дегероизировать бойцов «Азова» и осквернить образ защитников Мариуполя, однако для украинцев важнейшим остается сохранение жизни своих героев.

17 мая Reuters сообщает о вывозе защитников из Азовстали. Издание, ссылаясь на данные «свидетеля», отмечает, что «по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими бойцами выехали с металлургического завода «Азовсталь» в сопровождении пророссийских вооруженных сил». Некоторые из украинских воинов, которых перевозили, с виду не были ранеными — сказал свидетель.

Фото — Reuters

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