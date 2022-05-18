Госурегулирования цены на бензин не будет: Украина временно отказывается от этого

В Правительстве Украины решили временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель

Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.

– Мы со стороны государства приостановим ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь доступный ресурс на европейском или даже не европейском рынке, транспортировать в Украину, — заявила она.

Цены на бензин – что говорят в правительстве

Свириденко добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не выше 58 грн, на бензин — не выше 52 грн.

По ее словам, если операторы рынка будут злоупотреблять положением, против них будут вводить санкции.

Причина проблем с бензином

Проблема с дефицитом топлива в Украине не решится после отмены госрегулирования цен на него. Существует заблуждение о том, что АЗС якобы придерживали запасы бензина до повышения цен.

Об этом рассказал «Сегодня» эксперт рынка горючего, директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. Причиной дефицита он называет то, что из-за границы сейчас завозится гораздо меньше топлива, чем нужно.

— цена, регулируемая государством, — 40-45 грн. Ну, поставьте 60-80 грн. От этого локомотивы появятся в Европе? Или цистерны появятся? Нет. Проблема не в цене, проблема в том, что горючего нет. И никакая отмена госрегулирования это не изменит, – объяснил эксперт.

Цена на бензин в Украине

Средние цены на горючее в Украине на разных заправках:

В Телеграм-каналах пишут, что АЗС уже начали подписывать первые контракты на поставку топлива без вмешательства государства. Вот так выглядит предварительный «прейскурант» с розничнами ценами, по которым люди смогут купить топливо.

Фото — iStock, auto.ria.com

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