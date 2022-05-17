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Украина получила три вертолета Ми-17 от США

Вертолеты Ми-17 уже выполняют боевые задания в Украине

В Украину из США уже поступило три вертолета Ми-17. Об этом пишет журналист издания Foreign Policy Джек Детч в своем Twitter со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Как утверждает чиновник, вертолеты не просто успели прибыть в Украину, а уже даже выполняли боевые задания. Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере 800 миллионов долларов.

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Кроме Ми-17 США предоставили более 60% 155-метровых снарядов для гаубиц из тех, которые были обещаны Украине. Журналист добавил, что 74 из 90 гаубиц, переданных Украине Соединенными Штатами, уже находятся на поле боя. В целом же союзники США за последние 24 часа отправили 10 самолетов с военной помощью для Украины.

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