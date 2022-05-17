До какого числа ввели военное положение в Украине и продлят ли его? Как будут развиваться дальнейшие события для украинцев? Обо всем этом читай в материале

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Военное положение: что это?

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности. На территориях, на которых введено военное положение, могут образовываться временные органы – военные администрации. Что запрещается в условиях военного положения в Украине, читай на страницах Нового канала.

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24 февраля по приказу владимира путина россия вторглась в Украину и развязала полномасштабную войну. Однако после фотографий, как выглядит Буча после освобождения от российских оккупантов, весь мир понял – рф не просто напала на нашу Родину, а начала настоящий геноцид украинского народа. В первый же день вторжения армии россии в Украину Верховная Рада ввела военное положение на всей территории государства сроком на 30 дней. За данное решение проголосовали 300 народных депутатов.

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Кроме того, Указом от 24.02.2022 г. №69/202 Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. К выполнению боевых действий были привлечены почти все резервисты. А 15 марта начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач выступил с официальным заявлением о том, что в Украине началась вторая волна мобилизации. Сейчас на службу призывают военнообязанных других категорий, которые, прежде всего, имеют боевой опыт.

Когда снимут военное положение в Украине?

В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией рф против нашей Родины 14 марта президент Владимир Зеленский решил продлить особый правовой режим на всей территории государства. Так, согласно Указу №133/2022 «О продлении срока действия военного положения в Украине», с 26 марта военное положение в Украине продлено на 30 дней – до 24 апреля. То есть теоретически его должны снять в конце этого месяца. Но если боевые действия на территории нашей страны не закончатся, военное положение будет продолжено.

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