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Где будет Евровидение 2023? Министр Культуры Александр Ткаченко уверен, что в Украине

Где будет Евровидение 2023? Министр Культуры Александр Ткаченко уверен, что в Украине

После победы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» резонанс приобрел вопрос, сможет ли Украина принять песенный конкурс в следующем году. Фактически мировое сообщество спрашивает, сможет ли Украина выиграть войну до мая 2023 года и провести Евровидение.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко решил ответить на этот актуальный вопрос. В эфире национального телемарафона он заявил, что уверен, что «Евровидении-2023» пройдет именно в Украине.

«Украина уже дважды проводила Евровидение, и всегда была эта дискуссия (по месту проведения – ред.). Я думаю, что не обойти нам ее и сейчас. Но нам важно сосредоточиться на том, что, во-первых, сам конкурс будет в Украине – потому что кто-то уже начинает говорить: «А давайте искать запасные площадки», — нет, это сто процентов! Где именно, в отстроенном Мариуполе или в каком-нибудь другом месте, коллеги будут советоваться, потому что общество у нас толерантно», — сказал Ткаченко.

Также министр добавил, что вскоре начнется обсуждение того, какой именно украинский город примет песенный конкурс в следующем году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой на «Евровидении-2022». Он отметил, что Украина сделает все, чтобы свободное, мирное, отстроенное Мариуполь принимал участников и гостей песенного конкурса.

Фото: Getty Images

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