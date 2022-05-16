Сергей Притула ходил к психологу из-за войны

Ведущий Нового канала рассказал, какие события полномасштабной войны ему было очень сложно пережить самостоятельно

С 24 февраля жизнь каждого украинца кардинально изменилась. Кто-то потерял дом, кто-то – работу, кто-то – родных и близких. Кто-то вынужден был переехать в другой город или вообще страну, кто-то оказался под российской оккупацией. Не каждый может справиться с переживаниями, которые принесла полномасштабная война, самостоятельно, и это нормально. К примеру, ведущий Нового канала Сергей Притула, который волонтерит и помогает армии с 2014 года, посещал специалиста.

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— Не потрібно соромитися звертатися по професійну допомогу. Я ходив до психолога — якісь речі було складно самостійно перетравити й пережити. У мене загинули друзі, ще є друзі в полоні, друзі під окупацією. Усі мої брати — зі зброєю, — признался Притула в интервью Янине Соколовой. — У мене не буде суттєвих порад на широкий загал, тому що якийсь час я намагався собі дати ради сам — не завжди вдавалося.

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Нужно привыкать жить в новых реалиях и приспосабливаться к ним, потому что война, по мнению Сергея, закончится нескоро.

— Я вважаю, що хай там як, а людям треба говорити правду. І коли кажуть, що в росіян залишилося військової потуги на 10-14 днів, а далі вони видихнуться… Багато хто для себе може це трактувати як те, що скоро росіянам не буде як воювати, і все закінчиться. Це означає подарувати людям примарну надію, — додав ведучий Нового каналу. — Не хочу нікого розчарувати чи лякати, але це не скінчиться дуже швидко.