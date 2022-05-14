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За миллион: Сергей Притула будет комментировать «Евровидение 2022» онлайн

Евровидение 2022: Сергей Притула будет комментировать финал конкурса онлайн

Ведущий Нового канала, основатель благотворительного фонда Сергей Притула сделал в своем Twitter заявление, что он будет комментировать финал «Евровидения 2022» онлайн при одном условии: если за время стрима ему надонатят миллион гривен для помощи ВСУ.

«Твіттеряни просять мене коментувати «Євробачення». Я не вбирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ. Але ваші пропозиції щедро задонатити мене зацікавали. Тому угода: я прокоментую фінал «Євробачення», а ви написипете нам за час стріму  мільйон гривень для української армії. Згода?»

Евровидение 2022: Сергей Притула будет комментировать финал конкурса онлайн

Сергей Притула объявил, что комментировать финал «Евровидения-2022» будет в Twitter, где создаст для этого аудиокомнату. Начало стрима в субботу 14 мая в 22:00. «Готуйтеся донатити!», – еще раз напомнил Сергей.

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Однако, похоже, есть большая вероятность, что необходимая сумма может собраться еще ДО начала стрима. В первые же часы пользователи Twitter объявили флешмоб, цель которого «набросать Притуле миллион до стрима».

Евровидение 2022: Сергей Притула будет комментировать финал конкурса онлайн

Один из подписчиков Сергея поделился скином доната на 30 000 грн и спросил, что ведущий будет делать, если соберет всю сумму до начала стрима.

«Нема біди. Купимо ще чверть безпілотника», – ответил Притула.

Евровидение 2022: Сергей Притула будет комментировать финал конкурса онлайн

Поэтому при возможности поддерживаем инициативу и подключаемся к аудиокомнате со стримом от Сергея Притулы в ​​Twitter в 22:00 уже сегодня! Будем болеть за KALUSH Orchestra на «Евровидении 2022» вместе!

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