Алексей Арестович переманил всех волчиц у Олега Винника: как это произошло — рассказала астролог

Еще несколько месяцев назад украинки млели от одного взгляда на певца Олега Винника, но после 24 февраля их внимание перетянул на себя Алексей Арестович. В чем феномен стремительно растущей популярности политика, Новый канал разбирался вместе с экспертами

Полное досье на Алексея Арестовича: биография, роли в кино, карьера политика и личная жизнь

С 2020 года Алексей Арестович занимает должность советника главы Офиса Президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны. Кроме политической карьеры он также развивается как блогер, причем довольно успешно. Его YouTube-канал насчитывает около полутора миллиона подписчиков, а в социальных сетях Facebook и Twitter за ним следят 820 000 и 180 000 человек соответственно.

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Несмотря на то, что Алексей Арестович годами выстраивает свой медийный образ, его популярность достигла пика только в последние несколько месяцев – начиная с 24 февраля, когда рф вторглась на территорию Украины. За время войны советник главы Офиса Президента стал «главным психотерапевтом страны» и секс-символом украинских женщин, отобрав этот неофициальный титул у Олега Винника и заодно переманив в свои «сети» всех его волчиц.

В чем феномен Алексея Арестовича, Новый канал вместе с экспертами разобрался в новом видео. В частности, специалист по Западной Астрологии Юлия Опалат дала профессиональную характеристику политика, которая многое прояснила.

– Алексей Арестович – типичный Лев. Он лидер, публичная личность, горячий мужчина, ведь ным управляет планета Солнце. И такие солнечные свойства, как уверенность, гордость и верность себе ярче всего проявляются именно у этих знаков зодиака, – отметила Юлия. – Солнце, в первую очередь, это о нашей самооценке, поэтому все Львы, и Алексей в том числе, ведут себя как настоящие короли. Уравновешенные, спокойные, благородные… Алексей прекрасно демонстрирует на всю страну во время войны. Обычно организаторские и лидерские способности приводят Львов именно в политику, а вот необходимость быть на публике и артистические таланты – в актерскую сферу. И, как мы знаем, Алексей себя успешно реализовал в двух направлениях. Мужчины Львы отличаются повышенной харизмой, привлекательностью, где-то даже обольстительностью, у них очень много поклонниц. Интересно, что Лев Арестович переманил в свои «сети» всех волчиц Олега Винника. И хотя Олег тоже Лев, в этом случае он уступил более сильной личности.

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Больше информации о советнике главы Офиса Президента Алексее Арестовиче смотри в видео Нового канала. Здесь собраны интересные факты из его биографии и карьеры, в том числе и актерской, малоизвестная информация о личной жизни, а также тарологический прогноз на будущее и профессиональная оценка психолога: