Новый канал>Новости

Евровидение 2022: кто прошел в финал конкурса после первого полуфинала 12 мая

Евровидение 2022: кто прошел в финал конкурса после второго полуфинала 12 мая

Во четверг, 12 мая, в итальянском городе Турин прошел первый полуфинал «Евровидения-2022», где определились финалисты песенного конкурса

Во втором полуфинале выступали представители 18 стран: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия. Из них только 10 попали в финал.

Евровидение 2022: представители Латвии, Литвы и Исландии поддержали Украину в прямом эфире

Список участников, прошедших в гранд-финал «Евровидения-2022» из второго полуфинала (выделено):

  1. Финляндия: The Rasmus — Jezebel
  2. Израиль: Michael Ben David — IM
  3. Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
  5. Грузия: Circus Mircus — Lock Me In
  6. Мальта: Емма Мускат І Ам ( What I Am)
  7. Сан Марино: Achille Lauro — Stripper
  8. Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
  9. Кипр: Andromache — Ela
  10. Ирландия: Brooke — That’s Rich
  11. Северная Македония: Andrea — Circles
  12. Эстония: Stefan — Hope
  13. Румыния: WRS — Llámame
  14. Польша: Ochman — River
  15. Черногория: Vladana — Breathe
  16. Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
  17. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
  18. Чехия: We Are Domi — Lights Off

Читай также:

Евровидение-2022: Где и когда пройдет песенный конкурс

Евровидение 2022: Какое место пророчат букмекеры Украине на песенном конкурсе

евровидение 2022 євробачення новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь