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Бесплатные билеты от Wizz Air для украинских беженцев: как получить или забронировать

Бесплатные билеты от Wizz Air для украинских беженцев: как получить или забронировать

Wizz Air продолжит доступ к бесплатным билетам украинцам, спасающимся от войны. Тем не менее, улететь из приграничных Украины стран можно будет только в Великобританию. Об этом стало известно с официального сайта авиакомпании.

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Украинцы, которые планируют лететь из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии в Великобританию, получат бесплатные билеты по визовой программе британского правительства «Жилье для Украины».

Приобрести акционные билеты можно будет с 14 мая по 15 июня 2022 года. Забронировать бесплатный билет украинцы могут по ссылке.

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