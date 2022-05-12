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«Делаем все, чтобы у детей не отнимали детство»: Леся Никитюк — о встречах с переселенцами

Леся Никитюк рассказала о встречах с переселенцами

Ведущие Нового канала Леся Никитюк и Александр Педан организовывают акции для вынужденных переселенцев в Хмельницкой области

После начала полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и искать безопасное убежище. Многие семьи нашли такое в Хмельницкой области. Там их встречают неравнодушные волонтеры, среди которых ведущая Нового канала Леся Никитюк. Она поднимает моральный дух детям и взрослым вместе с Александром Педаном и Дядей Жорой.

— Раз в неделю мы стараемся проводить целый день в этаком туре. Это дружеские встречи с вынужденными переселенцами, семьями, детьми в маленьких городах Хмельницкой области, – рассказала Леся. – Мы общаемся с людьми – фотографируемся, раздаем открытки с автографами, поднимаем настроение. Хотя, честно говоря, иногда дети нам поднимают настроение. Делаем все возможное, чтобы у детей не отнимали детство.

«Прошу, умоляю!» — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев

Леся Никитюк рассказала о встречах с переселенцами

Кроме того, Никитюк заботится о семьях переселенцев — ищет им жилье, помогает с вещами и едой. Каждую историю украинцев, пострадавших от войны, ведущая пропускает через себя.

— В апреле к нам приехала семья из Краматорска. Они решили выезжать на поезде, но в последний момент передумали, сели в автомобиль, взяли детей, собаку и отправились в путь. В тот день по вокзалу в Краматорске российские оккупанты нанесли авиаудар, – рассказала ведущая Нового канала. — Вскоре семья приехала к нам в убежище. За время, пока искали квартиру, мы сдружились. Восьмилетняя Лейла рисовала мне по 20 рисунков каждый день, а годовалую Аню я носила на руках – такой ангелочек! А когда квартира нашлась, они приглашали меня к себе на чай – отказать я не смогла.

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