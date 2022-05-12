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Эксклюзив! Украинская певица одержала победу на конкурсе Sanremo Junior

Эксклюзив! Украинская певица одержала победу на конкурсе Sanremo Junior

На днях отмечался международный День матери. Символично, что победу украинка одержала благодаря поддержке своей мамы

В Украине женщина испокон веков ассоциировалась с хранительницей семейного очага, играющего огромную роль в воспитании детей и их будущем. Мама прививает ребенку любовь к родной земле и поддерживает все начинания.

Именно при поддержке и вере своей матери Маше удалось добиться максимальных результатов.

Эксклюзив! Украинская певица одержала победу на конкурсе Sanremo Junior

Стало известно, что Маша Данилова на международном конкурсе получила специальную премию Гран ПРИ «Кубок Мира» от комитета Юнисеф и первую премию фестиваля Sanremo Junior 2022 в категории 13-15 лет. Эту награду девушка посвящает своей маме. Певица поделилась своими мыслями:

«Мои родители самые лучшие! Они всегда меня поддерживают во всем, это очень ценно, ведь придает уверенность. И отдельную благодарность я хотела бы сказать своей маме: она давала мне силы идти вперед и была рядом, несмотря ни на что!» – поделилась певица с Новым каалом.

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