Александр Педан признался, что его поразило за время войны

Кто вызывает чувство гордости у ведущего Нового канала

В войне, которую против Украины развязала россия, каждый из нас герой. Кто-то совершает подвиги на передовой, кто-то – в тылу. Каждый украинец изо всех сил приближает нашу победу над жестоким и коварным врагом. Общественный деятель и ведущий Нового канала Александр Педан поделился, кто и что его больше всего поразило за время войны.

– Меня чрезвычайно поразила украинская человечность и сплоченность, – рассказывает Педан в интервью журналу «Телегід». – Но на первом месте, конечно, бойцы ВСУ. Восхищает их подготовка и профессионализм. То, как они отразили наступление сильного врага, – это нечто. Я уверен, что история с Гостомелем войдет в мировые учебники по военному делу.

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Список героев нашего времени можно продолжать до бесконечности. И после Победы в Украине точно прибавится праздников. Один из них и предложил Педан:

– Дальше – ТРО. Насколько быстро мужчины откликнулись и взялись за это дело! – говорит ведущий Нового канала. – Когда они в горячих точках с голыми руками шли на танки и «отжимали» их. Наши медики, все коммунальные службы, работающие в трудный период. И, конечно, волонтерское движение. Считаю, что после войны День волонтера должен стать народным праздником и даже выходным днем.

Слава Украине и нации!