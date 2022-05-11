Евровидение 2022: кто прошел в финал конкурса после первого полуфинала 10 мая

Во вторник, 10 мая, в итальянском городе Турин прошел первый полуфинал «Евровидения-2022», где определились финалисты песенного конкурса

В первом полуфинале выступали представители 17 стран: Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Боолгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия и Армения. Из них только 10 попали в финал.

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Список участников, прошедших в гранд-финал «Евровидения-2022» из первого полуфинала

Ждали и дождались! Уже во вторник, 10 мая, в Турине состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2022. В нем примут участие 17 стран, среди которых и Украина. Давайте посмотрим, какие страны выступят в первом полуфинале Евровидения 2022, и заценим исполнителей с их конкурсными песнями.

В первом полуфинале Евровидения-2022 выступят такие страны в следующем порядке (выделено):

Албания : Ronela Hajati — Sekret Латвия : Citi Zēni — Eat Your Salad Литва : Monika Liu — Sentimentai Швейцария : Marius Bear — Boys Do Cry Словения : LPS — Disko Украина : Kalush Orchestra — Stefania Болгария : Intelligent Music Project – Intention Нидерланды : S10 — De Diepte Молдова : Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul Португалия : MARO — Saudade Saudade Хорватия : Mia Dimšić – Guilty Pleasure Дания : REDDI — The Show Австрия : LUM! X feat. Pia Maria — Halo Исландия : Systur — Með Hækkandi Sól Греция : Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together Норвегия : Subwoolfer — Give That Wolf A Banana Армения : Rosa Linn – Snap

Фото: Getty Images

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