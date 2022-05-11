Оккупированный Мариуполь может потерять более 10 000 человек

Жители разрушенного Мариуполя под еще большей угрозой

И это не только из-за разрушенного дотла города от рук русских орков, но и из-за болезней, антисанитарии и невыносимых условий для жизни, которые станут последствиями разрухи. От этого ужаса до конца года может умереть более 10 тысяч человек. Сейчас в городе находится 150-170 тысяч жителей. Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

– Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановленного водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения – старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы, — рассказывает Вадим Бойченко.

По его словам, часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.

— Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города, — отмечает городской голова Мариуполя.

Также в мэрии показали фотографии из почти оккупированного россиянами города.

Фото — Міська рада Маріуполя

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