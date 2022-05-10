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Как оформить помощь от ООН украинцам на карточку Приватбанка? Инструкция

Как оформить помощь от ООН украинцам на карточку Приватбанка? Инструкция

Украинские переселенцы, которые находятся в пределах страны, могут получить помощь по программе ООН. Речь идет о выплатах ПВО, которые ввели Минсоцполитики со Всемирной продовольственной программой ООН.

Выплата денежной помощи внутренне перемещенным лицам в Украине будет составлять 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью. Получить выплаты можно в ПриватБанке.

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Те, кому назначили помощь, могут получить ее через Western Union в ПриватБанке.

«После оформления помощи Western Union отправляет код перевода в SMS-сообщении на мобильный телефон получателя. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания», – говорится в сообщении банка.

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Получить перевод Western Union от ООН по коду Western Union можно следующими способами:

  • через Приват24 (мобильный и веб);
  • в банкоматах, терминалах самообслуживания;
  • в отделениях банка;
  • или зачесть на карту по телефону клиентской поддержки 3700 или в Чат-онлайн.

Получить деньги можно и через «Новую почту». ВПЛ при оформлении финансовой помощи должны выбрать способ получения помощи «Новая почта». Дальше должен прийти код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:

  • прийти в отделение;
  • сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;
  • назвать этот код;
  • показать документ, удостоверяющий личность.

Все вопросы о получении помощи можно решить, обратившись во Всемирную продовольственную программу ООН (World Food Programme, WFP) на сайте или, позвонив по телефону на горячую линию организации 0800307711.

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