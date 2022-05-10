Украина заняла второе место по количеству набранных голосов в истории «Евровидения»
Потери россии в Украине сегодня — 10 мая 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено
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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 10 мая 2022 года официально
По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 мая 2022 ориентировочно составили:
Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Авдеевском направлении.
Напомним, ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» на острове Змеиный, а после этого стало известно, что украинская ПВО сбила российский самолет Су-34.