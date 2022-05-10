Сенат США принял закон о программе ленд-лиз для Украины: что это и как повлияет на войну с россией

Сенат США единогласно принял законопроект, позволяющий вернуть программу ленд-лиза. Это значит, что Штаты смогут более эффективно отправлять оружие и другие необходимые поставки в Украину. Об этом сообщает Politico. А уже сегодня, 27 апреля, в 14:00 по восточному времени (в 21:00 по Киеву) Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине рассмотрит Комитет по правилам Палаты представителей США.

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Обновление на 21:00 28 апреля:

Лэнд-лиз для Украины только что приняли в США.

Что это значит:

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для «защиты гражданского населения от российского военного вторжения» и для других целей.

После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий.

Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией.

Это важная победа нашего несокрушимого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с русским злом.

Что такое ленд-лиз?

Ленд-лиз – государственная программа, по которой США снабжали союзников во Второй мировой войне боевые запасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту США полномочия помогать любому государству, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

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Что значит одобрение ленд-лиза для Украины?

Программа ленд-лиза стала переломным моментом второй мировой войны. Она позволяет быстро передавать все необходимое Украине без бюрократической волокиты. Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

«Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая последний раз использовалась во время самого масштабного глобального конфликта XX-го века, и это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России является экзистенциальной угрозой либеральному порядку», — говорится в материале Политико.

Пока непонятно, рассмотрит ли Палата представителей принятый Сенатом закон о ленд-лизе до своих двухнедельных каникул, которые должны начаться в четверг. Ожидается, что Палата представителей примет законопроект о торговле с Россией после голосования Сената в четверг утром.