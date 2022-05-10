Rutube, который из-за кибератаки не работает уже вторую добрую, теперь «заговорил» на украинском. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своем Telegram.

«Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока кремль не заговорит», — прокомментировал министр.

Но в провластном российском видеохостинге, позиционировавшемся как замена YouTube, молчать не стали и обратились к украинскому министру.

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«Эта атака стала еще одним поводом сплотиться и поддерживать своих. Спасибо вам за пиар и должны сообщить, что мы могли бы переводить новости для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык», — ответили в Rutube Федорову.

Напомним, что 9 мая в телепрограммах российских спутниковых телеканалов появились антивоенные высказывания, также о кибератаке заявил российский видеохостинг Rutube.