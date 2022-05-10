Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось

Завершилось голосование за переименование станций «Берестейская», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Минская» и «Дружбы народов»

В Киеве завершили онлайн-голосование за новые названия для пяти станций метро в рамках дерусификации. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей, сообщил глава КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Поэтому, по мнению украинцев, станции должны изменить свои названия на следующие:

станция «Берестейская» должна носить название «Бучанская»;

станция «Площадь Льва Толстого» должна быть переименована в честь «Василия Стуса»;

«Героев Днепра» должен стать «Героев Украины»;

«Минская» – «Варшавской»;

«Дружбы народов» – «Ботанической».

В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.

Фото — Київський метрополітен, Віктор Брагінський

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