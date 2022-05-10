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Новые названия киевских станций метро: какие варианты выбрали украинцы?

Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось

Завершилось голосование за переименование станций «Берестейская», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Минская» и «Дружбы народов»

В Киеве завершили онлайн-голосование за новые названия для пяти станций метро в рамках дерусификации. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей, сообщил глава КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Поэтому, по мнению украинцев, станции должны изменить свои названия на следующие:

  • станция «Берестейская» должна носить название «Бучанская»;
  • станция «Площадь Льва Толстого» должна быть переименована в честь «Василия Стуса»;
  • «Героев Днепра» должен стать «Героев Украины»;
  • «Минская» – «Варшавской»;
  • «Дружбы народов» – «Ботанической».
  • Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось
  • Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось
  • Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось
  • Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось
  • Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось
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В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.

Фото — Київський метрополітен, Віктор Брагінський

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