Lepta: приложение по взаимопомощи во время войны — как пользоваться

Министерство цифровой трансформации Украины создало бесплатное приложение для взаимопомощи во время войны Lepta.

Приложение Zrada: что это, как пользоваться и как установить

Это приложение позволяет эффективно объединять всех небезразличных для скорой помощи нуждающимся. Но можно создавать инициативы и запросы, чтобы помогать нуждающимся, оказывать и получать необходимую поддержку — в нужное время и в нужном месте, благодаря картографическому сервису видеть, кто и где нуждается в помощи рядом с вами, объединяться с другими украинцами, чтобы помогать и поддерживать друг друга.

Приложение Lepta можно скачать на iOS та Android.