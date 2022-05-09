Оксфордский университет запустил стипендию для украинских студентов

Оксфордский университет предоставит стипендию для обучения украинцам. Об этом пишет BBC.

Речь идет о специальной стипендии для обучения на магистерских программах, которую смогут получить 20 украинцев. Сумма стипендии составит 7500 фунтов стерлингов, которые будут покрывать расходы студентов, а также обеспечит их жильем и питанием.

«Наше сообщество объединено в нашем стремлении что-то сделать, чтобы помочь. Эти стипендии представляют наши усилия, чтобы дать возможность студентам и ученым, чья стипендия была нарушена войной. Мы с нетерпением ждем встречи с коллегами из Украины», – сказала профессор Луиза Ричардсон.

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Университет и колледжи заявили, что оказывают социальную поддержку студентам, пострадавшим от войны в Украине, и оказывают финансовую поддержку «где это необходимо». Также они оказывают помощь украинским абитуриентам, которые должны начать обучение в Оксфорде в октябре, но чье образование или финансы пострадали от конфликта.

«Это вдохновляет, когда видишь такую ​​скорость и единодушие, с которыми колледжи сплотились, чтобы поддержать эту важную новую программу. Со временем у нас будет много работы, чтобы уменьшить влияние этой ужасной войны, но эта схема даст украинским студентам шанс восстановить свою жизнь сейчас, что неоценимо», – сказала Баронеса Ян Роялл, директор колледжа Сомервилля и глава университетской конференции колледжей.

Чтобы отправиться на стипендию в Оксфордском университете, нужно заполнить заявку на программу до понедельника, 20 июня. Ознакомиться с требованиями можно по ссылке.