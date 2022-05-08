Обстрелы и ракетные удары по городам Украины 8 и 9 мая могут быть усилены: правила поведения

8 и 9 мая необходимо быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги

Существует высокая вероятность обстрелов и ракетных ударов. Это касается всей Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Поэтому в Центре призывают не пренебрегать сигналами воздушных тревог и скрываться в укрытиях.

Правила поведения во время воздушной тревоги

Для тех, у кого нет рядом укрытия — напоминаем о правиле 2 стен и 2 выходов.

От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Обычно это тамбур, коридор или прихожая.

Подвал или гараж с одним выходом – это ловушка. Современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы с двумя и более выходами, и это более-менее безопасно.

Фото — alerts.in.ua (ілюстративне фото), РНБО

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