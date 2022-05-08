Комендантский час в Ивано-Франковске на 9 мая и выехать из города: заявление мэра Руслана Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города быть особенно внимательными на 7-9 мая и не покидать свои дома без необходимости. Соответствующее заявление городской голова сделал в своих социальных сетях.

Приложение «Повітряна тривога» обновилось: как установить обновления и в чем они заключаются

По данным Министерства обороны Украины, в связи с 9 мая ожидаются определенные провокации или активизация обстрелов со стороны россии. Именно поэтому жителей Ивано-Франковска просят уехать за город или оставаться дома. Также отменены все публичные мероприятия, включая молебны и празднование Дня города (7 мая).

«Прошу по возможности 7, 8, 9 мая работодателей, всех жителей Ивано-Франковска не скапливаться на озере, в парке, других публичных местах. По возможности – выехать за город, по возможности – обработать свои огороды, то есть поменьше, чтобы было людей 7, 8, 9 мая в городе Ивано-Франковск», – призвал Марцинкив.