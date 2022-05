Война в Украине: Белгород, Шарий, Мариуполь, санкции против россии (ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ)

Более двух месяцев украинцы продолжают героическую борьбу против российских оккупантов. Каждый день приносит множество грустных известий. Специалисты говорят, чтобы сохранить психику в военное время, важно находить и положительные новости, которые дают надежду. Новый канал собрал такие для вас.

Хорошие вести нам частенько приходят из Белгорода. На днях россияне слышали взрывы на военном объекте. Там начался пожар. Гори, гори ясно. В общем, местным постоянно слышатся странные хлопки, которые наши окрестили «хлопком». Желаем побольше «хлопка» Белгороду и всей россии.

Обстрелы и ракетные удары по городам Украины 8 и 9 мая могут быть усилены: правила поведения

Приятная новость от СБУ – пророссийского блогера Анатолия Шария арестовали в Испании. Его подозревают в госизмене. Следователи считают, что он осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности в информационной сфере. Правда, испанские правоохранители отпустили Шария под подписку о невыезде, изъяв паспорт, до того момента, пока украинская сторона не подаст документы на его экстрадицию.

Visiting Kyiv with ???????? and ???????? collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine. Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr

