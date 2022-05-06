Украина получила инновационную технологию по производству питьевой воды в зонах гуманитарных катастроф

По данным UNICEF, 1,4 миллиона человек остались без водоснабжения на востоке Украины. Повреждение сетей и перебои в электроснабжении оставили еще 4,6 миллиона человек по всей стране без доступа к безопасной для употребления воды. В общей сложности более 6 миллионов человек в Украине ежедневно сталкиваются с трудностями доступа к питьевой воде, которая является одной из главных потребностей человека.

Сейчас ситуация с обеспечением питьевой водой особенно критична в Мариуполе, тысячи людей используют грязные источники в поисках любой воды, которую только можно найти. Большие города Донецкой и Луганской областей также отрезаны от поставок воды, кроме того, еще 340 000 человек потеряют водоснабжение, если иссякнут запасы водохранилища в Горловке. В начале марта в Сумах и Чернигове произошли серьезные перебои с водой, также сильно пострадала система водоснабжения Харькова.

— Маленькие дети, живущие в зонах конфликтов, в 20 раз чаще умирают от диарейных заболеваний от потребления опасной воды, чем от прямого насилия в результате войны, – сказал глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин. – Где бы они ни находились, доступ детей к воде не должен быть под угрозой из-за войны – для детей это вопрос жизни и смерти.

В начале мая Украина получила инновационную технологию по очистке загрязненной воды и производству гигиенически безопасной питьевой воды в любых полевых условиях и зонах гуманитарных катастроф без использования электроэнергии. Это стало возможным благодаря усилиям Благотворительного фонда «Можем вместе» и договоренностям по поставкам с австрийской компанией BASU.

— Теперь для производства гигиенически безопасной питьевой воды можно использовать даже воду из природных водоемов – рек, прудов, ручьев или техническую воду и сделать ее пригодной к питью за считанные секунды, — рассказывает Олесь Довгий, народный депутат Украины, инициатор поставок систем BASOQUELL 807 в Украину. – Средство позволяет не только очистить воду, но и емкости, в которых эта вода перевозится, распространяется и хранится. Технология дает возможность очищать биологические и вирусные загрязнения, производит гигиенизацию воды, повышает ее качество и разрушает биопленку.

12 миллионов литров чистой воды смогут получить регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии благодаря поставке в Украину концентрированного дезинфекционного средства BASOQUELL 807. Средства реализации технологии будут переданы благотворителями в Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины, которая проведет их распределение в места, где сейчас их есть наибольшая потребность.

— Отсутствие чистой воды в городах, где проходят активные боевые действия, приводит к еще большему углублению гуманитарных катастроф и потенциальному возникновению эпидемий, – рассказывает Оксана Гуляева – директор благотворительного фонда “Можемо разом”, что провел договоренности о поставках систем из Европы. – Полученная запатентованная технология способна обеззараживать воду и убивать вредные бактерии. Это ноу-хау, используемое как в Европе, так и в странах с отсутствующим доступом к чистой питьевой воде. Командой нашего фонда от имени всех украинцев мы искренне благодарим господина Херберта Вендела (Herbert Wandl), основателя BASU – компании-производителя за оказание помощи. Благодаря нашим совместным усилиям оказавшиеся в зонах бедствия украинцы будут обеспечены чистой водой”.

Помимо централизованного использования, технология также применима как небольшими группами людей, так и персонально. Для этого дезинфицирующий концентрат будет расфасован в бутылки по 1, 2, 5 и 10 литров, а также индивидуальные шприцы для самостоятельной очистки воды на передовой.

Также в Украину поставлена ​​большая партия дезинфекционной жидкости BASOQUELL 710 на водной основе, которая используется как очистка, дезинфекция и стерилизация поверхностей и помещений. Средство удаляет водоросли, грибки, грибки (C.albicans), вирусы (включая HBV, HCV, ВИЧ, Rota, Corona, Noro), также действует эффективно и надежно против микробов и микробов.

По материалам прессслужбы – Агентства PR Batteries.