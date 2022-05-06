Между Украиной и Польшей больше не будет границы: Анджей Дуда

Во время выступления перед жителями Польши 5 мая 2022 года президент Анджей Дуда сообщил, что в будущем не будет границы между Украиной и Польшей, и вместе две страны смогут создать большую силу, которая способна будет отразить любую опасность.

«На десятилетия, а может, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строили и восстанавливали свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — отметил Анджей Дуда.

Напомним, что Польша построила стену на границе с Беларусью длиной 50 км, и на данный момент уже есть первые подкопы.

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