Когда закончится дефицит бензина и другого топлива в Киеве и Украине? Александр Павлюк

Враг продолжает препятствовать поставкам горючего в Украину

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. То, что сейчас есть проблема с горючим, заметил каждый водитель Украины и, особенно, Киевской области. Киевляне массово начали возвращаться домой, так что бензина на всех не хватает, и на это есть свои причины.

Однако, по словам Павлюка, в ближайшие недели планируют наладить поставки горючего в Киевскую область.

— В ближайшие недели мы рассчитываем наладить стабильные поставки топлива по новой логистической схеме и покрыть дефицит, возникший из-за разрушения инфраструктуры, — сказал он в своем видеообращении.

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