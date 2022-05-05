United24: Зеленский объявил о запуске платформы United24

Для некоторых мужчин снимут ограничение выезда заграницу из Украины: кто сможет выезжать
Украина запускает глобальную инициативу United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа для сбора средств
Предполагается, что эта платформа станет главным каналом сбора пожертвований в поддержку Украины. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
United24 через сайт u24.gov.ua предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи:
– Пожертвуйте, чтобы защитить. Пожертвуйте, чтобы спасти. Пожертвуйте, чтобы построить, – анонсировал программу Зеленский.
Все средства будут автоматически переведены на счета НБУ, закрепленные за соответствующими ведомствами: Минобороны, Министерство здравоохранения или Мининфраструктуры. Обещают, что НБУ будет отчитываться о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов раз в неделю.
Фото @zelenskiy_official
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