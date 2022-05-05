Польша построила стену на границе с Беларусью

Правда, пока не на протяжении всех 398 км, а только 50. Высотой забор около пяти метров. Об этом сообщило польское радио RMF FM. Делается это для того, чтобы остановить поток мигрантов с территории Белоруссии.

И что вы думаете? Уже зафиксировано первое повреждение с белорусской стороны. В одном случае неизвестные пытались распилить металлические части забора, в другом – расширить пролеты между ними. Также польские пограничники обнаружили под забором два подкопа.

Металлическая стена высотой 5,5 метра, увенчанная колючей проволокой, должна простираться более чем на 180 километров вдоль сухопутной части границы с Беларусью.

Как писала ранее «Европейская правда», Польша начала строительство стены еще в январе 2022 года, ее стоимость – $394 млн.

Классно придумали соседи. Надо и нам такую ​​построить на границе с русскими орками после нашей победы! Но не из-за мигрантов 🙂

Фото — скріншот з відео

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