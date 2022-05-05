Для некоторых мужчин снимут ограничение выезда заграницу из Украины: кто сможет выезжать

Ограничения выезда украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу могут ослабить. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

«Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере, краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, многие категории мужчин, которые в этом нуждаются (разрешения на выезд за границу. — Ред.)», — сказал Арестович.

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут

Дело в том, что сейчас в Украине не открывается новая волна мобилизации, утверждая, что защитников хватает. Однако во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 все равно не позволяют выезжать за границу. Чтобы решить этот вопрос, нужно изменение законодательства и решение Верховной Рады.

«Дискуссия продолжается. Такие решения нелегко принимать во время войны. Любая ошибка может обернуться упреками: «Ага, если бы не это, это было бы так». Это очень сложно и нравственно, и организационно, и законодательно. Но дискуссия продолжается каждый день и становится более напряженной. Ведь экономику тоже нужно запускать», — отметил советник главы ОП.