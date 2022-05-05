Сегодня стало известно, что в Испании задержан Анатолий Шарий, пророссийский блогер, которому СБУ объявило подозрение в госизмене. Что известно о задержании Анатолия Шария, читайте в материале

В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. — Правоохранительные органы Испании задержали его 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с Офисом Генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей. Это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание. И это неотвратимо. Напомним, что украинская спецслужба подозревает Анатолия Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УКУ. Это статья 111 – «Государственная измена» и статья 161 – «Нарушение равноправия граждан, в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». По убеждению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур».

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