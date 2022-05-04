Набережная имени Бориса Джонсона появится в Василькове

Набережную на реке Стугна в Василькове на Киевщине переименуют в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонса

Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович в Facebook. Сама набережная новая, ее открыли в сентябре 2021 года на День города. Теперь она будет носить имя Бориса Джонса, которого мэр называет «великим другом Украины».

Баласинович напомнила, что британский премьер первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине и «поддержал стремление нашей страны, нашего народа победить российского захватчика».

Васильков решил почтить не только друзей Украины во время войны с Россией, но и запомнить символы несокрушимости нашего народа. В городе хотят установить еще и памятный знак керамическому петушку, который устоял вместе с кухонным шкафчиком в разрушенном доме в Бородянке и стал символом силы украинцев. Конкурс на проект памятника петушку объявили уже на днях.

Фото — Facebook

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