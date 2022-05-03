Мобилизация в россии может быть объявлена 9 мая: Алексей Данилов

россия может объявить всеобщую мобилизацию в стране 9 мая. Об этом в эфире телемарафона вечером 2 мая сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Что касается ситуации на 9 мая: есть информация от нашей военной разведки, от ГУР, что они (рф – ред.) на 9 мая будут объявлять общую мобилизацию. Насколько это им поможет и как это в конечном счете превратится в проблемы для Путина, сложно сказать», – сказал Данилов.

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Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заверил, что украинская армия справляется с тем, что сегодня идет в нашу страну воевать. Поэтому следующей волны мобилизации в Украине пока не будет.

«На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые пришли в военкоматы. В настоящее время идет обучение, тренировка. То, что мы сделали в первую очередь – этого достаточно, чтобы мы могли защищать нашу страну», – сказал Алексей Данилов.