Борис Джонсон в молодости: фото и краткая биография любимого в Украине Британского политика

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон – премьер-министр Британии и бывший журналист. До нападения россии на Украину и после,Джонсон заявил, что Великобритания полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе и Крыма. Лично посетил Киев во время войны и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Давай узнаем о нем больше. Как выглядел Борис Джонсон в молодости? Какой у Бориса Джонсона знак зодиака? Есть ли он в соцсетях? И немного фактов из его биографии – читай на Новом канале.

Биография Бориса Джонсона

Родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Начальное образование получил в Европейской школе в Брюсселе.

В дальнейшем семья переехала в Великобританию, образование он продолжил в подготовительной школе в Ashdown House Preparatory School в Восточном Сассексе. После этого поступил в Итон – самую известную и престижную школу. Также Джонсон является выпускником Оксфордского университета. После учебы занимался журналистикой и политикой. Борис Джонсон работал журналистом Daily Telegraph, в частности корреспондентом издания в Брюсселе, и был редактором The Spectator.

В 2001 году его избрали депутатом Палаты общин от консерваторов. В 2008 году Джонсон стал мэром Лондона. За него тогда отдали 53% голосов.

В 2016 году политик стал одним из главных сторонников Brexit – выхода Великобритании из Евросоюза.

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин (2014-2019) часто называл Бориса Джонсона другом Украины.

Жена и дети Бориса Джонсона

Харизматичный премьер-министр Британии является очень популярным среди женщин. Он был женат три раза, сейчас как раз состоит в третьем браке.

Первый раз Борис Джонсон женился в 1987 году на Аллегре Мостин-Овен, но супружеская жизнь не длилась долго и пара расстались в 1993 году. В том же году он женился на Марине Вилер, юристке и журналистке по специальности. Семьи Вилер и Джонсона еще до брака в течение десятилетий поддерживали дружеские отношения, в частности, Марина Вилер ранее училась в Европейской школе в Брюсселе вместе со своим будущим мужем. В браке у них родилось четверо детей. В мае 2021 Борис Джонсон женился на Керри Саймондс (политическая активистка и природозащитница), которая в апреле 2020 родила ему сына, а уже в декабре 2021 — дочь.

Британский премьер в общей сложности имеет семерых детей. Двое от нынешней жены, четверо – от бывшей жены Марины Вилер и внебрачный ребенок от искусствоведа Гелен Макинтайр.

Знак зодиака – близнецы.

Борис Джонсон в Instagram — https://www.instagram.com/borisjohnsonuk/

Борис Джонсон в молодости (ФОТО)

Фото — Getty Images

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