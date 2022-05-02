Переименование станций метро Киева: список и как назовут

Киевский метрополитен определил самые популярные варианты новых названий для пяти станций метро, ​​начинается новый этап голосования

1 мая завершился первый этап сбора предложений по переименованию 5 станций метрополитена. По словам начальника метро Виктора Брагинского, свои идеи подали 18 812 желающих. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Сейчас для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. Определить один для каждой станции можно до 9 мая здесь.

Да, станция «Минская» может стать «Варшавской» или «Вышгородской».

Станцию ​​«Героев Днепра» предложили сменить на «Героев Мариуполя» или «Героев Украины».

Станцию ​​«Дружбы народов» участники онлайн предложений видят как «Ботаническую» или «Европейскую».

Станция «Площадь Льва Толстого» может носить название «Василия Стуса» или «Лины Костенко».

А для станции «Берестейская» поступили такие варианты как «Бучанская» и «Варшавская».

По словам Брагинского, среди предложений встречались и экзотические варианты. Ну как же без этого, мы ведь креативные украинцы 🙂 Например, для «Минской» предлагали названия «Борщ», «Реактивные гуси» и «Тракторная».

Станцию ​​«Героев Днепра» некоторые участники опроса видели как станцию ​​«Имени Магистра Йоды» или «Пушистых котиков».

«Берестейскую» предлагали переименовать в «Паляницю», а «Дружбы народов» в «Байрактарскую» или «Чернобаевскую». Среди вариантов для «Героев Днепра» была «Червона Калина».

Некоторые варианты повторяются или синонимичны. Также для некоторых станций часть пользователей предложила оставить существующие названия, отмечают сотрудники метрополитена.

Второй этап онлайн голосования продлится до 9 мая. После этого результаты будут проработаны и направлены в Киевский городской совет.

Фото — скріншоти з форми, Київський метрополітен

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