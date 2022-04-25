Сергей Притула объяснил, почему не отвечает в мессенджерах

Телеведущий и волонтер рассказал, что к традиции общения в личных сообщениях вернется после войны

С первого дня войны волонтерский штаб Сергея Притулы, который ведущий Нового канала создал в здании своего офиса, помогает всем необходимым ВСУ и ТРО. Штаб работает как координационный хаб. Он каждый день расширяется территориально, а количество людей увеличивается. Работа кипит, десятки запросов обрабатываются. Конечно, ведущий Нового канала не успевает отвечать на сообщения в соцсетях. Это немного возмутило его подписчиков, поэтому объяснение от Сергея не заставило себя ждать.

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– У мене в Facebook та Instagram більше мільйона підписників, десь 350 тисяч в YouTube, і ще є Twitter, – говорит Притула. – І от починається в мене день: я зранку встав, перехрестився, подякував ЗСУ та іншим захисникам за те, що прокинувся у нерозбомбленому будинку, і такий думаю: «Ну що ж? Почитаю-но я «лічку». Відкрию всі месенджери, які в мене є, і всім дам відповіді на запитання». А роботою коли займатися? Доба має всього 28 годин, якщо ви не знали. Вам будуть казати, що 24, але ви маєте справу зі мною, тому 28. В мене є можливість ще чотири доплюсовувати (сміється). Я не можу з вами спілкуватися в індивідуальному порядку в месенджерах, адже замість того, щоб пояснити вам щось конкретно по вашому запиту, в цей момент спілкуюся з військовими по їхньому запиту. Мені їхній запит пріоритетніший. Закінчиться війна, відсвяткуємо перемогу й повернемося до практики, коли я з вами списуюсь особисто.