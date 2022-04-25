Обстрел пяти ЖД станций в Украине: Львовская, Ровенская и Винницкая области

Российские оккупанты сегодня утром, 25 апреля, обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины, к сожалению, есть погибшие и травмированы

Об этом в своих соцсетях сообщили председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин и «Укрзалізниця» в Telegram, председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram, Энергоатом в Telegram.

– Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны. Есть пострадавшие, – сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камишин.

К сожалению, удары повлияли на расписание поездов. В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетивка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастов. Поезда, следующие указанными участками, задерживаются. Время задержки и перечень поездов УЗ обещает сообщить позже.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре области. Жертв нет, ущерб устанавливается.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в результате российских обстрелов Жмеринки и Козятина в Винницкой области есть погибшие и раненые.

В результате российских ракетных ударов по Львовщине произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции «Красное», там спасатели тушат пожар.

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне», рятувальники гасять пожежу. Відео з Telegram голови ОВА Максима Козицького pic.twitter.com/uNhvTMzAjN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2022

Энергоатом сообщил, что 25 апреля две российские крылатые ракеты угрожали ядерной безопасности Украины и всего мира, поскольку они пролетели над Хмельницкой АЭС.

Фото — Максим Козицький

Читай также:

Беженство в США из Украины 2022: Джо Байден анонсировал новую программу

Взрыв нефтебазы в Брянске 25 апреля и железнодорожная партизанщина: Что происходит в Брянской области?