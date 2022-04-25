ВСУ сбили российский истребитель Су-34 в Харьковской области: что известно

Противовоздушная оборона сбила российский истребитель Су-34 в Харьковской области
Об этом сообщило воздушное командование «Схід» в Facebook.
В Telegram появилось видео вероятного попадания в цель.
Также, как видно на одном из видео, двум российским пилотам удалось катапультироваться, ведь в небе видны их парашюты. Надеемся, что ВСУ их скоро поймают.
Фото — повітряне командування «Схід»
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