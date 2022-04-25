Маникюр на апрель 2022 года: идеи дизайна в фото

В такое сложное время для страны, когда Россия напала на Украину, очень сложно помнить о себе и позволять себе приятные мелочи, которые приносили радость в мирное время. Однако, если ты находишься в безопасности и хочешь добавить себе положительное настроение, один из проверенных способов – сделать новый маникюр. Новый канал подготовил тебе идеи для маникюра на апрель.

Маникюр на апрель 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

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